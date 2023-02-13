Плюс 50 процентов за год. Сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда гарантирования превысила 1 триллион 13 февраля, 17:40 По сравнению с началом 2022 года годовой прирост составил 375,9 млрд грн или 55,6% (Фото:Єлизавета Сергієнко/Прес-центр НБУ)

На начало 2023 года общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 1 051,5 млрд грн. За декабрь 2022 года этот показатель увеличился на 58,4 млрд. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.



Из общей суммы вкладов физических лиц на начало января 2023:

в национальной валюте — 654,0 млрд грн ( +42,2 млрд грн за декабрь);

в иностранной валюте — 397,5 млрд грн ( +16,2 млрд грн за декабрь).

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Соотношение гривневых вкладов к валютным в течение 2022 года почти не изменилось: соответственно 62,6% и 37,4% в начале года против 62,2% и 37,8% в конце.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков 3,0%, а сумма их вкладов составила 118,8 млрд грн (11,3% от общей суммы вкладов).

По словам заместителя директора-распорядителя Фонда Ольги Билай, по сравнению с началом 2022 года годовой прирост составил 375,9 млрд грн, или 55,6%.

«Есть несколько факторов, обусловивших этот рост. Во-первых, с 13 апреля 2022 года Ощадбанк стал участником Фонда и это прибавило в нашей отчетности 129,7 млрд грн. Второй фактор — переоценка гривневого эквивалента валютных вкладов вследствие роста курса иностранной валюты (+95,5 млрд грн). Но самое главное — мы фиксируем реальное увеличение остатков средств на счетах физлиц и ФЛП (+150,7 млрд грн). При этом реальный рост гривневых вкладов составил +139,2 млрд грн, а валютных составил +11,5 млрд грн», — пояснила Белай.

Она также отметила, что средства, поступавшие на счета в банках-участниках Фонда в качестве социальных выплат почти соответствуют объемам снятия наличных населения. Однако часть средств осталась в банках как в виде гривневых вкладов (в основном на текущих счетах), так и валютных.

На динамику увеличения суммы вкладов влияли социальные выплаты населению (в частности, предоставление финпомощи от государства и международных организаций), выплаты военнослужащим, а также повышение доверия населения к хранению средств в банках в условиях военного положения.