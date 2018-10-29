Суды 19 раз подтвердили правоту НБУ в спорах с Коломойским

НБУ уже отсудил у Игоря Коломойского миллиард гривен

Украинские суды 19 раз подтвердили правоту Национального банка Украины (НБУ) в спорах со структурами, связанными с экс-акционером Приватбанка Игорем Коломойским, на сумму около 1 млрд грн.

Об этом сообщил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук в колонке на Экономической правде.

По его словам, Нацбанк подал 148 исков на общую сумму около 10 млрд грн против Коломойского и связанных с ним 32 компаний – поручителей по кредитам рефинансирования Приватбанка.

Григорчук отметил, что цель этих исков – заставить ответчиков выполнить взятые на себя обязательства. Коломойский, который на тот момент был совладельцем банка, предоставил Нацбанку персональную гарантию, что кредиты рефинансирования будут погашены.

Кроме личного поручительства, Национальный банк по соответствующим договорам получил обеспечения от подконтрольных Коломойскому компаний.

В обеспечение передавались всем известные объекты: Буковель, Биола, самолеты МАУ, агротерминал, недвижимость по всей стране и другое движимое и недвижимое имущество.

"Уже сейчас можем говорить о первых успехах при рассмотрении этих исков, ведь за последние два месяца хозяйственные суды приняли 19 решений в пользу Национального банка на общую сумму 947 млн ​​грн", – заявляет Григорчук.

В частности, суды удовлетворили иски НБУ к компаниям Финилон (9 исков), Эверест Истейт (4 иска), Эдельвейс-2000 (3 иска), Скорзонера (2 иска) и Кобос (1 иск).

Он также отмечает, что некоторые из принятых решений уже вступили в законную силу, и это открыло перед Нацбанком НБУ возможность начать процедуру обращения взыскания залогового имущества этих компаний.

НБУ ожидает, что к концу года значительная часть остальных исков к имущественным поручителям будет рассмотрена в судах первой инстанции в пользу центрального банка.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно этому решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.