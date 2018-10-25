Суд признал неправомерным арест акций ПИБ по иску компаний Коломойского

Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу Проминвестбанка (ПИБ) на действия частного исполнителя относительно ареста активов финучреждения в рамках решения Апелляционного суда Киева об аресте акций украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка (все – Киев).
Соответствующее решение суд принял 22 октября 2018 года, передает Интерфакс-Украина.
Согласно решению, в постановлении Апелляционного суда Киева от 5 сентября четко указан должник в исполнительном производстве – Российская Федерация в лице Министерства юстиции. В то же время, частный исполнитель 20 сентября 2018 года принял постановление об открытии производства в деле, где должником определен ПИБ. В этот же день частный исполнитель принял постановление об аресте имущества должника – акций ПИБ.
Суд считает, что частный исполнитель вышел за рамки своих полномочий, изменив должника в открытом исполнительном производстве и наложенном аресте на имущество. Таким образом, суд пришел к выводу об обоснованности доводов жалобы ПИБ.
Напомним, что Апелляционный суд Киева арестовал акции украинских "дочек" ВЭБа, ВТБ и Сбербанка во исполнение решения Гаагского арбитража по "крымскому" иску экс-совладельца национализированного Приватбанка Игоря Коломойского.
Российский государственный Внешэкономбанк уже пригрозил Украине арбитражем за арест акций дочернего в стране Проминвестбанка.
17 сентября российские госбанки оспорили арест акций в Украине.
23 октября, стало известно, что Россия обжаловала компенсации украинским компаниям за крымские активы.
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