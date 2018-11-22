Суд отменил запрет на ликвидацию украинской "дочки" российского ВТБ банка

Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу ВТБ Банка и отменил постановление частного исполнителя об открытии исполнительного производства от 19 сентября, которое было вынесено на основании заявления компании Нива-Тур в рамках выполнения постановления апелляционного суда Киева от 5 сентября об обеспечении иска в части, касающейся запрета банку осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридического лица.
Об этом пишет finbalance.
При этом, суд отказался удовлетворить жалобу ВТБ Банка в полном объемею
В частности, суд отказал банку в просьбе обязать частного исполнителя вернуть постановление Апелляционного суда Киева от 5 сентября без принятия к исполнению и отменить другие принятые исполнителем меры по принудительному исполнению указанной судебного решения, поскольку "суд не вправе обязывать к совершению тех действий.
Напомним, что 25 сентября Апелляционный суд Киева одобрил ходатайство экс-главы Приватбанка Александра Дубилета и 18 компаний, связанных с экс-собственниками Приватбанка, о признании и предоставлении разрешения на выполнение решения Арбитражного суда (Гаага) от 2 мая 2018 года.
В майском решении голландского суда речь шла о взыскании $159 млн. Экс-приватовцы хотят взыскать эти суммы с РФ на территории Украины.
Именно в рамках этого процесса экс-приватовцы 5 сентября смогли арестовать акции трех украинских "дочек" российских госбанков: Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка.
В начале октября, компаниям Коломойского разрешили взыскать $140 млн компенсации с РФ.
ВТБ банк оспорил взыскание с РФ $140 млн в пользу экс-владельцев Приватбанка.
16 ноября, ВТБ банк ввел дополнительную комиссию в размере 15% на снятие наличных.
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