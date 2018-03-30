Суд отказал банку Жвании в иске к НБУ

Cуд отклонил иск к НБУ о противоправной бездеятельности в отношении неплатежеспособного Диамантбанка

27 марта Киевский апелляционный административный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу компнаии БНС Трейд к Национальному банку Украины (НБУ) о признании противоправной бездеятельности регулятора по отношению к Диамантбанку.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Напомним, что 24 апреля 2017 года НБУ признал Диамантбанк неплатежеспособным, ссылаясь на то, что финучреждение к 1 апреля не обеспечило достижение установленного Нацбанком минимального значения норматива достаточности регулятивного капитала на уровне 5%.

22 июня того же года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Диамантбанка.

Диамантбанк был зарегистрирован в ноябре 1993 года. Согласно данным НБУ, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов (7,3 млрд грн) банк занимал 23-е место среди 90 работающих на то время украинских банков.

По состоянию на 24 апреля 2017 года владельцами существенного участия в Диамантбанке были Давид Жвания, Игорь Крезь, Андрей Щукин и Вячеслав Циганенко, миноритарным акционером – экс-народный депутат Николай Мартыненко, который связал признание банка неплатежеспособным с выдвинутыми в его адрес обвинениями со стороны НАБУ и последовавшим за ними его недавним задержанием.

Компания БНС Трейд, у которой, как следует из текста решения суда, был открыт в Диамантбанке счет, в конце 2017 года подала иск в Окружной административный суд Киева о признании противоправной бездеятельность НБУ по отношению к Диамантбанку.

Постановлением от 18 января 2018 года Окружной суд оставил без рассмотрения иск БНС Трейд.

Нацбанк отмечает, что суды неоднократно подтверждали осуществление им надлежащего надзора за выведенными с рынка неплатежеспособными банками.

В течение 2014-2018 годов НБУ выиграл 66 судебных процессов, в которых истцы требовали признать противоправной бездеятельность регулятора по отношению к банкам, признанных неплатежеспособными или ликвидированных. Однако 88 дел пока еще находятся на рассмотрении в судах различных инстанций.