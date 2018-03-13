Суд окончательно подтвердил незаконность признания банкротом одного из банков

Верховный Суд Украины подтвердил незаконность решения Национального банка (НБУ) об отнесении банка Хрещатик к категории неплатежеспособных.

Об этом говорится в определении суда №826/15685/16 от 27 февраля, передают Українські Новини.

"Верховный Суд отказал в удовлетворении заявления Национального банка о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Высшего административного суда Украины от 7 декабря 2017", - указано в определении.

Таким образом, решение Высшего административного суда от 7 декабря 2017 остается в силе.

Отмечается, что постановление вступает в законную силу с момента его подписания судьями, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Банк Хрещатик был отнесен к категории неплатежеспособных 5 апреля 2016 года, а 2 июня 2016 года по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого банка.

Главной причиной отнесения банка к категории неплатежеспособных было невыполнение задекларированных мероприятий по улучшению его ликвидности и отсутствие достаточных действий со стороны владельцев банка для предотвращения его неплатежеспособности.

Напомним, в апреле 2016 года банку Хрещатик дали месяц, чтобы найти себе инвестора, иначе его ликвидируют.

28 февраля 2017 года Окружной административный суд Киева признал противоправной бездеятельность НБУ касательно принятия надлежащих мер по обеспечению защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов банка Хрещатик.

В июле Высший административный суд Украины поддержал судебные решения предыдущих инстанций о незаконной неплатежеспособности банка Хрещатик, которые привели к его ликвидации.

Нацбанк подал кассационную жалобу.

20 декабря 2017 года НБУ получил определение Высшего административного суда от 7 декабря 2017 года, которым кассационная жалоба регулятора была оставлена без удовлетворения, а судебные решения предыдущих инстанции - без изменений.

Тогда НБУ обратился в Верховный Суд.