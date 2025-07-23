Фонд гарантирования вкладов физических лиц выиграл второй иск к стране-агрессору России по убыткам банков, выводимых с рынка.

Хозяйственный суд Киева 17 июля полностью удовлетворил исковые требования к РФ на общую сумму 498,5 млн грн.

Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Реклама

Это групповой иск, в котором объединены 5 банков, понесших убытки в результате российской вооруженной агрессии, — Грин банк, Эрде банк, Укргазпромбанк, банк Таврика и Фортуна-банк.

Согласно сообщению, активы этих банков, например часть объектов недвижимости, кредитного портфеля, находились на территориях Донецкой и Луганской областей, которые были оккупированы Россией в 2014 году. Вследствие этого банки потеряли возможность распоряжаться этим имуществом.

«Мы применяем все имеющиеся возможности правового давления на страну-агрессора и формируем судебную практику там, где ее пока не хватает. Наша позиция заключается в том, что абсолютно все потери, которые нанесли оккупанты, не могут быть забытыми», — отметила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай — «В целом убытки банков от действий России с 2014 года до начала полномасштабного вторжения мы предварительно оцениваем в 84 миллиарда гривен. По ним будут поданы иски, а полученные судебные решения в перспективе позволят поставить вопрос о взыскании убытков с России на международной арене».

Суды также рассматривают иск к стране-агрессору на сумму 651 млн грн по делу Промэкономбанка и групповой иск по убыткам банков на более 920 млн грн.

Как сообщалось, в июле Апелляционный суд Парижа оставил в силе решение 2018 года, которым Россию обязали компенсировать $1,5 млрд государственному Ощадбанку (Киев) как ущерб, причиненный в результате аннексии Крыма, и дополнительно взыскал с РФ EUR300 тыс. судебных расходов.