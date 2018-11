Суд Лондона отказался от дела Приватбанка – СМИ

Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно дело по иску Приватбанка к его экс-собственникам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Об этом сообщили источники издания Украинская правда.

После такого решения дело, скорее всего, закроют.

Кроме того, аресты активов Коломойского и Боголюбова, вероятно, будут отменены.

Напомним, что проведенный по заказу Нацбанка детективами компании Kroll аудит Приватбанка подтвердил, что банк до национализации был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий со стороны бывшего менеджмента в интересах бывших акционеров. В результате Приватбанку был нанесен ущерб как минимум в $5,5 млрд.

Кроме того, Генеральная прокуратура подозревает бывшее руководство Приватбанка в растрате средств в пользу связанных с бывшими акционерами компаний. ГПУ с 16 марта 2017 года проводит расследование в отношении бывших должностных лиц Приватбанка, осуществивших растрату средств в особо крупных размерах.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против бывших владельцев банка Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более $2,5 млрд.

Коломойский прогнозирует, что рассмотрение Высоким судом Лондона дела по сути состоится не ранее 2020 года.

Ранее все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале Приватбанка в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования Национального банка Украины на сумму 19 млрд грн.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно этому решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.