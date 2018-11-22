Суд Лондона назвал дату решения по делу Приватбанка против Коломойского

Высокий суд Лондона в пятницу, 23 ноября вынесет решение по иску государственного Приватбанка в отношении его бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также связанных с ними компаний.

Об этом свидетельствуют данные повестки суда, передает Интерфакс-Украина.

Заседание назначено на 10:30 по Лондону (12:30 по киевскому времени).

В то же время по информации народного депутата Сергея Лещенко (фракция Блок Петра Порошенко), лондонский суд объявит, что не может рассматривать это дело, поскольку оно не в его юрисдикции.

"Игорь Коломойский может праздновать. Высокий суд в Лондоне принял решение, что дело Приватбанка ему не подсудно, сообщают заслуживающие доверия источники", – написал Лещенко в своем микроблоге в Telegram.

По данным депутата, отказ рассматривать иск означает, что будут сняты аресты с активов Коломойского и Боголюбова, а также ранее введенное ограничение на расходы в сумме не более 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Кроме того, Лещенко также предполагает, что дело может быть окончательно закрыто.

"Коломойский и Боголюбов строили свою стратегию на том, что не проживали в Лондоне. И если в отношении Коломойского, который до последнего времени жил в Женеве, а теперь перебрался в Израиль, это правда, то Боголюбов долгие годы был резидентом Великобритании. Однако, чтобы уйти из-под британской юрисдикции по искам национализированного Украиной Приватбанка и бывшего партнера Вадима Шульмана, Боголюбов переехал из Великобритании в Швейцарию и развелся с супругой", – написал Лещенко.

В декабре 2017 года Приватбанк подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского и Боголюбова, а также аффиллированных с ними компаний. В качестве обеспечительной меры английский суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова на сумму более $2,5 млрд.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно принимают участие в рассмотрении дела.

Кроме того, суд по итогам слушаний в начале марта 2018 года обязал Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd. детализировать информацию о некоторых операциях со средствами Приватбанка, полученными от других лиц.

Коломойский прогнозирует, что рассмотрение Высоким судом Лондона дела по сути состоится не ранее 2020 года.

Ранее все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале крупнейшего в Украине Приватбанка в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования Национального банка Украины на сумму 19 млрд грн.

В феврале 2018 года Суд Англии назначил заседание по делу Приватбанка против экс-собственников. Позже бизнесмены вынудили Лондонский суд перейти в закрытый режим.