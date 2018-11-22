Суд Лондона назвал дату решения по делу Приватбанка против Коломойского

Высокий суд Лондона в пятницу, 23 ноября вынесет решение по иску государственного Приватбанка в отношении его бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также связанных с ними компаний.
Об этом свидетельствуют данные повестки суда, передает Интерфакс-Украина.
Заседание назначено на 10:30 по Лондону (12:30 по киевскому времени).
В то же время по информации народного депутата Сергея Лещенко (фракция Блок Петра Порошенко), лондонский суд объявит, что не может рассматривать это дело, поскольку оно не в его юрисдикции.
"Игорь Коломойский может праздновать. Высокий суд в Лондоне принял решение, что дело Приватбанка ему не подсудно, сообщают заслуживающие доверия источники", – написал Лещенко в своем микроблоге в Telegram.
По данным депутата, отказ рассматривать иск означает, что будут сняты аресты с активов Коломойского и Боголюбова, а также ранее введенное ограничение на расходы в сумме не более 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Кроме того, Лещенко также предполагает, что дело может быть окончательно закрыто.
"Коломойский и Боголюбов строили свою стратегию на том, что не проживали в Лондоне. И если в отношении Коломойского, который до последнего времени жил в Женеве, а теперь перебрался в Израиль, это правда, то Боголюбов долгие годы был резидентом Великобритании. Однако, чтобы уйти из-под британской юрисдикции по искам национализированного Украиной Приватбанка и бывшего партнера Вадима Шульмана, Боголюбов переехал из Великобритании в Швейцарию и развелся с супругой", – написал Лещенко.
В декабре 2017 года Приватбанк подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского и Боголюбова, а также аффиллированных с ними компаний. В качестве обеспечительной меры английский суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова на сумму более $2,5 млрд.
Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно принимают участие в рассмотрении дела.
Кроме того, суд по итогам слушаний в начале марта 2018 года обязал Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd. детализировать информацию о некоторых операциях со средствами Приватбанка, полученными от других лиц.
Коломойский прогнозирует, что рассмотрение Высоким судом Лондона дела по сути состоится не ранее 2020 года.
Ранее все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале крупнейшего в Украине Приватбанка в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования Национального банка Украины на сумму 19 млрд грн.
В феврале 2018 года Суд Англии назначил заседание по делу Приватбанка против экс-собственников. Позже бизнесмены вынудили Лондонский суд перейти в закрытый режим.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования