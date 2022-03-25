Есть работа поважнее. Столтенберг уже не возглавит центробанк Норвегии, должность впервые заняла женщина 25 марта, 15:14 Цей матеріал також доступний українською Йенс Столтенберг останется во главе НАТО до конца сентября 2023 года (Фото:Gonzalo Fuentes / Reuters)

Йенс Столтенберг не будет возглавлять центробанк Норвегии (Norges Bank) из-за продления его мандата на посту генсека в НАТО еще на один год.

Как говорится в сообщении норвежского регулятора, новым главой Norges Bank на шесть лет назначена Ида Вольден Бахе.

Она с 1 марта занимала должность временного управляющего после ухода бывшего председателя Ойстейна Олсена.

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Вольден Бахе, которой 49 лет, станет первой женщиной, стоящей во главе Norges Bank.

Как сообщалось, Столтенберг должен был стать председателем норвежского центробанка в сентябре 2022 года, когда заканчивался его контракт в НАТО. Однако 24 марта стало известно, что главы стран Альянса договорились о продлении мандата действующего генсека до 30 сентября 2023 года. Такое решение было принято на фоне продолжающегося вооруженной агрессии России в Украине.

«Norges Bank с большим уважением относится к решению господина Столтенберга, принятому в свете его очень важных обязанностей на посту генерального секретаря НАТО», — отмечается в сообщении норвежского регулятора.

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