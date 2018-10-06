Стало известно, сколько украинцев получают зарплаты "в конвертах"

Штрафная санкция за одного неоформленного работника составляет 112 тыс. гривен

Восемь миллионов украинцев получают заработную плату "в конвертах", сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя ГФС Украины Евгений Бамбизов, передает Зеркало недели.

Он уточнил, что проверки субъектов хозяйствования на предмет выплат "серых" зарплат показали, что 46% имеют такие нарушения.

"По данным Госстата, 8 млн из 26 млн работающих украинцев получают зарплату "в конвертах" - полностью или частично. То есть масштабы весьма существенные", - рассказал он.

Тенизация оплаты труда приводит к недополучению огромных сумм налогов местными бюджетами, добавил чиновник.

"В свою очередь, штрафная санкция за одного неоформленного работника составляет 112 тыс. гривен", - отметил Бамбизов.

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