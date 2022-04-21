США ввели санкции против российского банка, олигарха и еще 635 граждан РФ 21 апреля, 01:19 Цей матеріал також доступний українською Против Малофеева ввели новые санкции (Фото:REUTERS/Tatyana Makeyeva)

Соединенные Штаты ввели санкции против российского Транскапиталбанка (ТКБ), связанного с ним олигарха Константина Малофеева и еще 635 граждан РФ.



Война России против Украины — главные события 21 апреля

Как сообщает сайт Министерства финансов США, эти меры приняло Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Видео дня

Отмечается, что финучреждение из РФ предлагало услуги по обходу международных санкций нескольким банкам в Китае и на Ближнем Востоке. Санкции также введены против Инвестторгбанка — дочерней структуры ТКБ.

Ведомство указывает, что Малофеев, который с 2014 года спонсировал террористическую организацию «ДНР», также поддерживал пророссийскую деятельность, вмешивался в выборы, подрывал безопасность и стабильность в ряде стран.

Как информирует OFAC, основанная в России компания ООО Царьград является краеугольным камнем широкой сети злонамеренного влияния олигарха, распространяя прокремлевскую пропаганду и дезинформацию от имени РФ.

Кроме того, Царьград служил посреднической организацией между пророссийскими европейскими политиками и чиновниками РФ и недавно пообещал пожертвовать более 10 млн долларов на поддержку неспровоцированной войны России против Украины.

Санкции введены и против холдинга Bitriver AG и 10 его дочерних структур, которые совершают майнинг криптовалют. С помощью виртуальных активов компания помогала в отмывании денег подсанкционных энергокомпаний РФ.

Еще 635 россиян столкнулись с визовыми ограничениями за деятельность, угрожающей территориальной целостности Украины, а также к нарушение прав человека в местах лишения свободы во временно подконтрольных РФ районах украинского Донбасса.

Сообщалось, что крупные российские банки, против которых страны Запада ввели блокирующие санкции из-за вторжения РФ в Украину, не смогут выпускать карты китайской платежной системы UnionPay.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.