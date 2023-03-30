Украина получила очередной грант от США на 1,25 миллиарда долларов 30 марта, 00:18 США поддерживают украинский бюджет во время войны (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Министерство финансов Украины сообщило, что в государственный бюджет поступили грантовые средства от США на сумму в 1,25 миллиарда долларов.

Деньги поступили через Целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для Проекта Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине ( PEACE).

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В Минфине отметили, что финансирование будет направлено на обеспечение частичного возмещения расходов госбюджета: пенсионные выплаты, поддержку отдельных программ государственной социальной помощи (помощи для ВПЛ), обеспечение оплаты труда работников государственных органов, работников ГСЧС и работников сферы образования.

С начала полномасштабного вторжения России Украина получила от США уже $15,5 млрд в форме грантов.

29 марта и.о. генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) Николь Ангарелла заявила, что инспекторы не выявили никаких серьезных нарушений, связанных с помощью Украины и признаков неправомерного использования помощи.