Сразу восемь украинских банков оказались в зоне риска – НБУ

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Банки обязаны выполнить программу капитализации до конца года
Фото: capital.ua

Банки обязаны выполнить программу капитализации до конца года

Восемь из 24 украинских банков, учавствовавших в оценке качества активов и стресс-тестировании Национального банка Украины (НБУ), требуют докапитализации на общую сумму 6,1 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"По итогам оценки качества активов и стресс-тестирования по базовому макроэкономическому сценарию на 2018 год, выявлено потребность в капитале для восьми банков на общую сумму 6,1 млрд грн. Эти банки обязаны выполнить программу капитализации до конца текущего года", – говорится в сообщении.

При этом, первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова во время брифинга сообщила, что это не существенная сумма, по сравнению с 220 млрд грн по итогам стресс-тестирования в 2015 году, и она абсолютно подъемна для банков.

 

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