Совладелец Monobank рассказал, кто и когда первым запустит Apple Pay в Украине

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Apple Pay может запуститься уже в июне
Фото: David Bychkov via flickr

Apple Pay может запуститься уже в июне

Американский технологический гигант Apple может запустить сервис мобильных платежей Apple Pay в Украине уже в июне 2018 года.

Об этом сообщил сооснователь Fintech Band и проекта Monobank Олег Гороховский на своей Facebook-странице.

"Первым стартует Приватбанк и затем все остальные. По моей информации, это может произойти уже в июне. Есть некоторые сотрудники Приватбанка, у кого на iPhone тестовые карты уже подключены к Apple Pay", - пишет он.

По словам Гороховского, в Monobank Apple Pay заработает через пару месяцев после запуска первого банка.

"Такие особенности входа Apple Pay почти во всех странах. В России первым был Сбербанк, а потом банки второй волны", - объяснил он.

Ранее профильный англоязычный портал AppleInsider сообщал со ссылкой на главу Apple Тима Кука, что американская компания подтвердила запуск Apple Pay в Украине уже в ближайшие месяцы.

Сервис Apple Pay был представлен в 2014 году в США. Он позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона Apple, к которому привязана банковская карта. Для этого достаточно поднести iPhone к терминалу, предварительно авторизовавшись в службе любым из удобных способов (Touch ID, Face ID или пароль).

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