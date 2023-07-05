Monobank предупредил клиентов, что в санкционный список СНБО попал их брокер для инвестиций

5 июля, 23:31
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Monobank предупредил в отношении компании EXANTE (Фото:Monobank/Facebook)

Monobank предупредил в отношении компании EXANTE (Фото:Monobank/Facebook)

Сооснователь Monobank Олег Гороховский сообщил, что СНБО включил в санкционный список компанию EXANTE, которая является брокером в приложении для инвестиций mono invest.

Гороховский сообщил, что в связи с этим вводятся следующие изменения:

  • все клиенты, которые имеют позиции в ценных бумагах в mono invest получат в течение часа сообщение, в котором мы предложим согласиться сегодня закрыть позицию и вернуть деньги на карту;
  • позиции в ценных бумагах, тех клиентов, которые нажмут в сообщении Согласен или не нажмут ничего до 22:30, будут закрыты и их средства возвращены на карты;
  • позиции тех клиентов, которые в сообщении нажмут Не согласен, закрыты не будут. Доступ к их акциям и средствам на них потраченных будет возможен только после снятия санкций СНБО.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   СНБО Санкции Monobank

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