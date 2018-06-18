СМИ стало известно, почему у платежной системы TYME забрали лицензию

Международная платежная система TYME, которую 14 июня Национальный банк Украины лишил регистрации, работала с российской системой Contact, помещенной в мае в санкционный список.

Об этом пишет FinClub.

На сайте молдавского FinComBank TYME с Приватбанком числятся партнерами российской платежной системы Contact. На сайте Contact указано, что отправленные из России деньги можно получить в Украине в 284 пунктах. Все это отделения Приватбанка. Посредником в этом денежном обороте выступает TYME.

“Роднит Contact и TYME не только это. Владельцем российской системы является QIWI, которая ранее контролировала украинскую платежную систему”, - пишет издание.

Но в 2016-м платежная система Contact не попала в санкционные списки Совета Национальной безопасности и обороны. Но в обновленных списках в мае этого года оказались три новых платежных оператора: WebMoney, MoneyTo и Contact, которой управляет российский КИВИ Банк. Тогда деловые отношения с российской Contact стали запрещены.

“Как это выглядит технологически? Есть платежная система в России, которая заключает договор с системой из нейтральной страны, к примеру, из Грузии. Она в свою очередь заключает договор с украинской системой, становясь посредником. По договору операции идут от посредника из нейтральной страны, а на самом деле инициируются в России”, – рассказал собеседник FinClub о том, как TYME могла работать с российской компанией.

Информация о том, что Contact работает в Украине через грузинскую систему IntelExpress, появилась в СМИ еще в 2016 году, говорится в сообщении.