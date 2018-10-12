Ощадбанк. Как объединить 300 региональных мини-банков в одну ІТ-структуру

Благодаря тому что система трансформируется сегодня, а не 20 лет назад, у нас есть возможность получить значительное конкурентное преимущество

До сих пор Ощадбанк, достаточно успешно конкурируя с ведущими коммерческими банками, продолжал работать на устаревшем и разношерстном программном обеспечении. В 2015 году новая команда Ощадбанка приняла сложное для выполнения решение – полностью заменить IT-фундамент. Для этого банк разработал новую IT-стратегию в сотрудничестве с ведущими украинскими IT- и консалтинговыми компаниями. Одним из важных этапов, за который банк взялся в рамках такой глобальной задачи, было внедрение Мульти-МФО. Целью проекта было построить единую ІТ-инфраструктуру, свести клиентскую информацию в едином информационном пространстве и создать базис для обслуживания клиентов в «едином окне». Для такой глобальной трансформации банка с советским прошлым была создана объединенная команда специалистов Ощадбанка, компаний «Делойт» и UNITY-BARS.

Пример уникального кейса: как трансформировать банк с пережитками советских стандартов и «идеалами» эпохи перестройки, не потеряв ни единого клиента

Для многих банк – прежде всего учреждение, в котором хранятся деньги. Но сегодняшние реалии таковы, что банк – это еще и ІТ-компания. Ведь информационные технологии – это та сторона жизни банка, о которой не задумывается клиент, пока она слаженно работает. Без правильно выстроенной ІТ-вертикали ни один банк не сможет решить задачи, поставленные перед ним клиентом.

Именно для того чтобы отвечать ожиданиям клиентов, в 2015 году в Ощадбанке было принято решение приступить к реализации сверхзадачи – до 2020 года обновить ключевое программное обеспечение, построить внутри банка современную автоматизированную систему и свести данные клиентов в единую базу. Можно сказать, что целью было полностью заменить фундамент огромного дома под названием «Ощадбанк», причем так, чтобы «жильцы» совершенно не ощутили неудобств от такого «ремонта».

Чтобы представить масштабы трансформации, необходимо знать, чем был Ощадбанк ранее. К моменту становления украинской банковской системы Ощадбанк уже насчитывал внутри себя более 300 региональных мини-банков с отдельным программно-аппаратным комплексом. По сути под вывеской Ощадбанка была схема франчайзинга. Все коммерческие банки-конкуренты строились «с нуля», и строились правильно. И пока они нанимали зарубежных консультантов и внедряли международные стандарты, Ощадбанку приходилось выполнять социальную миссию: выплачивать компенсации по вкладам бывшего Сбербанка СССР, обслуживать людей в наиболее отдаленных селах и подобные задачи.

Но, как ни громко это звучит, именно благодаря тому что ІТ-система Ощадбанка трансформируется сегодня, а не 20 лет назад, у нас есть возможность получить значительное конкурентное преимущество и использовать его уже в обозримом будущем. Оборудование, на котором теперь работает наше Мульти-МФО, соответствует тем объемам задач и современным требованиям, которые на него возложены. Оно дает высокую производительность и новые возможности работы с базами данных. Ощадбанк обрабатывает огромное количество данных – у нас 90 миллионов счетов, миллионы карточных клиентов, порядка 30-40 миллионов трансакций ежедневно.

Новации, о которых сегодня идет речь, способствуют построению новых схем процессов работы с клиентами, модифицированию существующих подходов. Система осуществляет углубленную аналитику, выявляет потребности клиента, предоставляет актуальные предложения по обслуживанию. Мы достигли поставленной цели на год быстрее чем планировалось. И пусть в понимании банковского сообщества Ощадбанк просто привел внутренние процессы к общепринятым стандартам, сегодня мы готовы говорить, что совершили цифровой прорыв. Это уникальный пример модернизации огромной компании.

Этот проект является колоссальной платформой для дальнейшего развития банковского бизнеса. Например, в скором времени благодаря такой трансформации наши клиенты смогут формировать и отправлять контрагентам платежи даже в выходные и праздничные дни.

Наградой за эту успешно выполненную задачу для нас будет еще более сложный проект – переход на единое МФО. Следующим этапом станет перестройка бизнес-процессов, благодаря чему клиент сможет обслуживаться по всем действующим продуктам в любом отделении Ощадбанка независимо от того, где открывались счета и куда обратился клиент.

Это также будет титанический труд. Его результатами мы поделимся через 3-4 года. Возможно, раньше…

В начале проекта «картинка» выглядела удручающе. По всем регионам разбросаны базы данных. Не было не то что единой точки входа – единого анализа состояния баз данных. А значит, у Киева не было инструмента воздействия на базы в регионах. Для такого огромного банка это нонсенс.

Перед нами стояла задача создать базу данных, которая сможет работать с большими объемами информации. В Украине подобного кейса с такими объемами данных мы не знаем. В базу после миграции была залита информация по почти 100 миллионам счетов.

И поскольку подобных проектов в Украине еще не было, использовать чьи-то разработки у нас не было возможности. Поэтому мы привлекли в качестве архитекторов программного обеспечения специалистов самой высокой квалификации.

Для разработки проекта нам необходимо было написать программное обеспечение фактически «с нуля», в соответствии с самыми прогрессивными технологиями для создания web-форм. Мы с этой задачей успешно справились.

Дальше уже дело бизнеса – развивать возможности, которые дает Мульти-МФО.

В Украине принято думать, что мы всегда кого-то догоняем, и банковский бизнес используется в качестве не последнего этому примера. Но в мире очень много организаций с подобной децентрализованной структурой управления, которые сталкиваются с теми вызовами, с которыми Ощадбанк уже успешно попрощался. А именно со сложностями в координации действий и администрировании сегментированной IT-инфраструктуры. Переход на единую информационную систему был очевидным решением, но требовал значительных усилий.

Перенос данных в целом занял бы около пяти дней. Для этого нужно было полностью отключить систему. Представить ситуацию, в которой огромный банк почти неделю не работает, – это катастрофа. Мы не могли просто сказать: «Приносим извинения за неудобства, мы реформируем самый старый банк в Украине». А изменить автоматизированную систему без ее отключения – вот это был настоящий вызов, опыт которого сложно переоценить для всех участников проекта.

Компания «Делойт» в Украине с энтузиазмом приняла приглашение на участие в таком сложном проекте. Наша команда осуществляла как верхнеуровневое управление проектом и контроль качества перехода на новую систему, так и непосредственный анализ текущей ситуации в Ощадбанке (в т.ч. в регионах) и организацию тестирования перед внедрением. Нам было очень приятно наблюдать качественный рост команды со стороны банка в течение всего проекта, а также полную отдачу команды разработчика.

В результате перехода на единую систему Ощадбанк получил возможность консолидации информации. Он стал более контролируемым. Это позволит руководству быстрее принимать и доносить управленческие решения. Обработка информации по операциям клиентов ускорилась в два раза. То есть люди и бизнес получили более клиентоориентированный банк.

Это действительно успешный проект, который является уникальным не только для Украины, но и для других стран. Именно поэтому данная практика может быть использована за пределами нашей страны и банковского сектора. Что же касается Ощадбанка, то дальнейшее его развитие мы видим в переходе на единое МФО. Свою помощь, разумеется, гарантируем.