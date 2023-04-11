Не хватает $11 млрд. Всемирный банк и МВФ оценили критически важные расходы Украины
Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс (Фото:James Lawler Duggan / Reuters)
Украина имеет огромные потребности в восстановлении и реконструкции: по оценкам Всемирного банка в 2023 году дефицит финансирования таких критически важных расходов составляет $11 млрд.
Об этом заявил глава банка Давид Малпасс, открывая 10 апреля традиционные Весенние встречи ВБ и МВФ, сообщает Интерфакс-Украина.
Он анонсировал под своим председательством проведение 12 апреля третьего круглого стола министров в поддержку Украины, в частности, по поиску необходимых средств для быстрого восстановления.
«Бессмысленная война в Украине может закончиться только решением остановить войну [со стороны] страны, которая вторглась в Украину», — заявила, в свою очередь, на открытии собрания директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
Он подчеркнула важность обсуждения проблемы войны в Украине, так как она отвлекла внимание всего мира от многих других насущных проблем.
«Эта война не только убивает людей, но и приводит к росту цен на продовольствие. (…) Это создает еще большую геополитическую напряженность, снижая способность мира работать как единое целое. Так что я хочу признать, что есть проблема, которую эти встречи не могут решить, но если это разрешится, это чрезвычайно помогло бы с повесткой дня, которую мы обсуждаем», — отметила Георгиева.
Малпасс констатировал, что ужасное развитие событий в Украине длится все дольше и дольше, чем люди надеялись. По его словам, Всемирный банк участвовал в оказании помощи по направлению международных ресурсов гражданскому сектору Украины, а в настоящее время также смотрит на восстановление украинской экономики.
- «Страну отбросили на 15 лет назад». Всемирный банк увеличил потребности Украины в восстановлении до $411 млрд
- Пересчитали не в нашу пользу. Всемирный банк ухудшил прогноз для экономики Украины почти в семь раз
- И это только срочные нужды. Украине необходимы $1,2 млрд для ремонта критической инфраструктуры
В заседании круглого стола 12 апреля также примет участие премьер-министр Денис Шмыгаль. Ожидается выступление президента Владимира Зеленского, а также министра финансов США Джанет Йеллен.
Первое заседание такого круглого стола прошло на весеннем собрании МВФ и ВБ 21 апреля 2022 года, а второе — на осеннем собрании 12 октября.
Обновленный госбюджет Украины на 2023 год предполагает внешнее финансирование дефицита в размере около $42 млрд, или около $3,5 млрд в месяц.