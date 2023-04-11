Не хватает $11 млрд. Всемирный банк и МВФ оценили критически важные расходы Украины 11 апреля, 12:04 Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс (Фото:James Lawler Duggan / Reuters)

Украина имеет огромные потребности в восстановлении и реконструкции: по оценкам Всемирного банка в 2023 году дефицит финансирования таких критически важных расходов составляет $11 млрд.

Об этом заявил глава банка Давид Малпасс, открывая 10 апреля традиционные Весенние встречи ВБ и МВФ, сообщает Интерфакс-Украина.

Он анонсировал под своим председательством проведение 12 апреля третьего круглого стола министров в поддержку Украины, в частности, по поиску необходимых средств для быстрого восстановления.

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«Бессмысленная война в Украине может закончиться только решением остановить войну [со стороны] страны, которая вторглась в Украину», — заявила, в свою очередь, на открытии собрания директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Он подчеркнула важность обсуждения проблемы войны в Украине, так как она отвлекла внимание всего мира от многих других насущных проблем.

«Эта война не только убивает людей, но и приводит к росту цен на продовольствие. (…) Это создает еще большую геополитическую напряженность, снижая способность мира работать как единое целое. Так что я хочу признать, что есть проблема, которую эти встречи не могут решить, но если это разрешится, это чрезвычайно помогло бы с повесткой дня, которую мы обсуждаем», — отметила Георгиева.

Малпасс констатировал, что ужасное развитие событий в Украине длится все дольше и дольше, чем люди надеялись. По его словам, Всемирный банк участвовал в оказании помощи по направлению международных ресурсов гражданскому сектору Украины, а в настоящее время также смотрит на восстановление украинской экономики.

В заседании круглого стола 12 апреля также примет участие премьер-министр Денис Шмыгаль. Ожидается выступление президента Владимира Зеленского, а также министра финансов США Джанет Йеллен.

Первое заседание такого круглого стола прошло на весеннем собрании МВФ и ВБ 21 апреля 2022 года, а второе — на осеннем собрании 12 октября.

Обновленный госбюджет Украины на 2023 год предполагает внешнее финансирование дефицита в размере около $42 млрд, или около $3,5 млрд в месяц.