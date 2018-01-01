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Сколько можно заработать на депозитах в самых надежных банках Украины

Сегодня, 09:15
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Ставки по депозитам в самых надежных банках колеблются от 9% до 17%

Фото: Нацбанк/Flickr

Сегодня украинские банки могут предложить своим клиентам хороший заработок на депозитах.

Об этом свидетельствуют данные нового рейтинга ТОП-20 надежных банков от НВ.

"Бессмысленно держать деньги дома, потому что они обесцениваются. При этом у населения не так много вариантов надежно вложить сбережения", — говорит Евгений Благинин, директор департамента по развитию розничных продуктов Альфа-Банка Украина. Он уверен: принеся деньги в банк, можно не только сохранить сбережения, но и заработать на них, при чем как на депозите, так и на карточном счете.

Депозитные ставки сейчас начали расти. Это произошло из‑за того, что НБУ повысил с 17 до 18 % учетную ставку — ту, по которой банки берут рефинансирование.

Начал играть свою положительную для клиентов роль и рост конкуренции между кредитными учреждениями. В результате за девять месяцев года средняя стоимость 12‑месячных гривневых вкладов для населения и бизнеса выросла приблизительно с 14 до 15 %.

При этом инфляция по результатам 2018‑го составит примерно 10 %, а в следующем, по оценкам НБУ, — 6,3 %.

Немного, до 3,5 %, выросла и доходность долларовых вкладов.

В Нацбанке предполагают, что ставки будут расти и дальше.

Наиболее безопасными для клиентов окажутся вложения в крупные банки — иностранные или государственные, представленные в двадцатке от НВ. А вот любителям рискнуть можно выйти за рамки этого списка и обратить внимание на небольших игроков.

По словам Вячеслава Садовничего, главного редактора специализированного банковского интернет-издания FinClub, некрупные отечественные банки, сражаясь за место под солнцем, поднимают ставку выше рыночного уровня. И если потенциальный вкладчик доверит таким структурам не более 200 тыс. грн — эту сумму возмещает Фонд гарантирования вкладов, — он может и выиграть.

Тем более что фонд сейчас выплачивает деньги в случае банкротства быстро, а не так, как это было в 2014‑м.

"Сейчас фонд буквально за месяц начинает выплаты, так что максимум вкладчик потеряет проценты за этот период", — говорит Садовничий.

Читайте полную версию материала в №45-46 журнала Новое Время от 6 декабря 2018 года.

Теги:   Рейтинг банков Вклады Депозиты Банки

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