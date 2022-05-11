Хорошо, но мало. Как сократились международные резервы РФ за апрель 11 мая, 20:06 Цей матеріал також доступний українською Международные резервы РФ за апрель сократились на $13 млрд (Фото:NBU / Flickr)

Международные резервы России на 1 мая 2022 года составили $593 млрд.

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Это на 2,2%, или на $13,3 млрд ниже показателя на 1 апреля, сообщает центробанк страны-агрессора.

По состоянию на 1 апреля резервы составляли $606,4 млрд. За март они уменьшились на $10,7 млрд.

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Как сообщалось, после начала вторжения РФ в Украину, около $300 млрд золотовалютных резервов России были заморожены из-за введения антироссийских санкций.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о намерении оспорить заморозку активов, — в официальной статистике это замораживание не отображается.

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