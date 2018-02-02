Швейцария ввела санкции против "дочки" одного из крупнейших банков России

Регулятор финансового рынка Швейцарии FINMA запретил дочерней компании российского Газпромбанка привлекать новых частных клиентов.

Об этом сообщает The Associated Press.

Издание отмечает, что российский банк подозревается в отмывании денег в течение 10 лет

Регулятор финансового рынка Швейцарии провел расследование более 30 швейцарских банков после того, как появилось Панамское досье. Отмечается, что углубленная проверка была проведена в отношении 20 банков. В ходе расследования Газпромбанк стал единственным банком, против которого ввели ограничения.

В регуляторе добавили, что появились "серьезные недостатки в процессах по противодействию отмыванию денег", связанных с частными клиентами Газпромбанк Швейцарии в Цюрихе, владельцем которого является Газпромбанк.

Кроме того, российский банк нарушил процесс по противодействию отмыванию денег в период с 2006 по 2016 год.

Напомним, санкции в отношении Газпромбанка были введены в июле 2014 года. Для него действуют ограничения на привлечение кредитов на европейском и американском рынке сроком более 30 дней.

30 января, Министерство финансов США опубликовало "кремлевский список". Это перечень лиц, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину, против которых могут быть введены санкции.

В список также вошли главы 19 государственных компаний: Газпромбанка, Газпрома, Роснефти, Сбербанка, РЖД, ВТБ, Ростеха, Россетей, Интер РАО, Росатома, Транснефти.

Газпромбанк - один из крупнейших банков России. Головной офис расположен в Москве..

В ноябре 2007 года Газпромбанк приобрёл 80% Арэксимбанка. В июле 2008 года Арэксимбанк провел допэмиссию, которая также была выкуплена Газпромбанком. В результате июльской сделки доля Газпромбанка в Арэксимбанке выросла до 94,1% акций.

12 сентября 2008 года Газпромбанк» приобрел у Райффайзенбанк 5,8% Арэксимбанка, консолидировав тем самым 100% уставного капитала армянского банка.