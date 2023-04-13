Шмыгаль заявил, что международные партнеры предоставят Украине 115 миллиардов долларов

13 апреля, 06:28
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Денис Шмыгаль (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Денис Шмыгаль (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что международные партнеры окажут 115 миллиардов долларов долгосрочной поддержки.

"Международные партнеры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки. Это не просто обеспечит нашу финансовую стабильность, но и посылает четкий сигнал России, что союзники Украины будут поддерживать нас столько, сколько потребуется. До полной победы", - заявил премьер.

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Он также отметил, что в этом году на проекты обновления Украины необходимо 14 миллиардов долларов.

"Ведем переговоры с партнерами, чтобы привлечь все необходимые средства уже летом этого года. Так сможем выполнить все задачи в пяти приоритетных сферах восстановления", - заявил глава правительства.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Макрофинансовая помощь МВФ Мировой банк Денис Шмыгаль

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