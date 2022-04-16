Шмыгаль на следующей неделе поедет в Вашингтон с министром финансов и главой НБУ — СМИ 16 апреля, 04:17 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль/Facebook)

На следующей неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава Нацбанка Кирилл Шевченко посетят Вашингтон во время весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Шмыгаль, Марченко и Шевченко проведут двусторонние встречи с представителями стран Большой семерки, а также примут участие в круглом столе по Украине, который в четверг проведет Всемирный банк, сообщили собеседники агентства.

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Ожидается, что вопрос последствий войны России против Украины будет доминирующим во время встреч МВФ, Всемирного банка, а также G7 и G20.

МВФ планирует ухудшить прогноз роста мирового ВВП на 2022 и 2023 годы.

Ранее на этой неделе министр финансов Украины Сергей Марченко призвал оказать стране финансовую поддержку в размере десятков миллиардов долларов. В марте расходы госбюджета превысили доходы примерно на $2,7 млрд. Украина ожидает, что из-за войны разрыв увеличится до $5−7 млрд в месяц в апреле и мае, сказал глава Минфина.

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