Кабмин согласовал привлечение гранта от США на шесть миллиардов долларов

10 февраля, 18:50
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Денис Шмигаль сообщил о договоренностях с США (Фото:Денис Шмигаль/Facebook)

Денис Шмигаль сообщил о договоренностях с США (Фото:Денис Шмигаль/Facebook)

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Кабинет министров принял решение привлечь от США грант на сумму в шесть миллиардов долларов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня правительство одобрит решение о привлечении гранта от Соединенных Штатов в размере 6 млрд долларов. Это средства, которые мы также пошлем на социальные программы, образование, медицину», — заявил Шмигаль.

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Грант поступит через Фонд доноров, администрируемый Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития.

"Также через этот Фонд будет предоставлен грант в размере 165 млн долларов от ряда европейских стран. Соответствующие решения утвердим и уполномочим министра финансов на подписание соглашений об указанных грантах», - заявил премьер-министр.

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https://www.youtube.com/watch?v=Rqe5TxyL5ZA
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Грант Гранты Денис Шмыгаль

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