Партнеры выделят дополнительные пять миллиардов долларов — Шмыгаль 15 апреля, 04:46 Денис Шмыгаль (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина дополнительно получит от Франции, Германии и Великобритании более пяти миллиардов долларов.



Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«По результатам переговоров с министрами финансов стран Большой Семерки в рамках Spring Meetings получили заверения в дополнительной поддержке Украины на сумму более 5 млрд долларов. В частности, договорились о дополнительных пакетах поддержки с Францией, Германией и Великобританией», — заявил Шмыгаль.

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Он также сообщил, что Швейцария предоставит Украине 1,8 млрд. франков в течение следующих шести лет, а Дания создает специальный фонд, который планирует пополнить на 1 млрд. евро.

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13 апреля Денис Шмыгаль заявил, что международные партнеры окажут 115 миллиардов долларов долгосрочной поддержки.

«Международные партнеры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки. Это не просто обеспечит нашу финансовую стабильность, но посылает четкий сигнал России, что союзники Украины будут поддерживать нас столько, сколько потребуется. До полной победы», - заявил премьер.