Покупатели на банк Фридмана уже есть. Кто и за сколько может купить бывшую Альфу после национализации

Как национализируют Сенс Банк и кто хочет его купить (Фото:sensebank)

Принятый Верховной Радой закон открывает для Кабмина возможность национализации Сенс банка, в котором есть российский капитал. NV Бизнес узнал, кому может быть интересен этот банк, когда он станет государственным и во сколько его оценивают.

