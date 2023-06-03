Покупатели на банк Фридмана уже есть. Кто и за сколько может купить бывшую Альфу после национализации

3 июня, 08:40
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NV Премиум
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Как национализируют Сенс Банк и кто хочет его купить (Фото:sensebank)

Как национализируют Сенс Банк и кто хочет его купить (Фото:sensebank)

Автор: Петр Шевченко

Принятый Верховной Радой закон открывает для Кабмина возможность национализации Сенс банка, в котором есть российский капитал. NV Бизнес узнал, кому может быть интересен этот банк, когда он станет государственным и во сколько его оценивают.

Кто сообщил НБУ об интересе к Сенс Банку и какова его стоимость

Теги:   НБУ Укрпочта Фридман Михаил Альфа Банк Сенс банк

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