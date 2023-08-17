Первый сюрприз. Что происходит в Сенс Банке после неожиданного увольнения нового главы правления — 5 тезисов нового руководства

17 августа, 09:05
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NV Премиум
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И.о. главы правления Елена Зубченко и глава наблюдательного совета Сенс Банка Шевки Аджунер (Фото:NV)

И.о. главы правления Елена Зубченко и глава наблюдательного совета Сенс Банка Шевки Аджунер (Фото:NV)

Автор: Петр Шевченко

Национализированный Сенс Банк потерял нового руководителя, который пришел всего три недели назад. Что случилось и к чему готовят бывшее финучреждение Михаила Фридмана?

14 августа теперь уже государственный Сенс Банк неожиданно объявил об отставке главы правления Дмитрия Кузьмина, который возглавил его всего две недели назад, в конце июля.

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На следующий день состоялась пресс-конференция с участием членов наблюдательного совета и менеджмента, посвященная будущему Сенс Банка.

NV Бизнес выбрал главное из выступлений ее участников. Ключевые темы — прибыль, продажи, суды.

Почему ушел глава Сенс Банка и когда назначат нового руководителя

Теги:   Фридман Михаил Сенс банк

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