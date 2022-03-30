Все для фронта и победы. Кабмин провел секвестр бюджета на 107 млрд грн
Сергей Марченко, министр финансов Украины (Фото:Наталья Кравчук / НВ)
Правительство провело секвестр бюджета на 107 млрд грн, за счет чего направит финансирование на приоритетные потребности, в том числе поддержку армии.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает Интерфакс-Украина.
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«Расходы госбюджета приняты (законом о госбюджете на 2022 год, — ред.) на более 1,5 трлн грн. В условиях военного положения у правительства есть все полномочия перераспределять, секвестрировать и приоритизировать расходы. На данный момент мы провели секвестр на 107 млрд грн», — сказал он.
«То есть мы сократили финансирование неприоритетных направлений на 107 млрд грн, эти деньги пошли в резервный фонд бюджета. И дальше они пойдут на поддержку армии и другие срочные потребности», — уточнил Марченко.
По его словам, в настоящее время Министерство финансов готовит очередное решение о сокращении расходов бюджета. В приоритете — финансирование защищенных расходов и обороны.
«Осуществляются только те расходы, которые являются срочными и обеспечивают жизнедеятельность государства», — подчеркнул министр.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин работает над секвестром бюджета — и кроме упомянутых 107 млрд грн готовит дополнительное сокращение расходов еще на 70 млрд грн.
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