Все для фронта и победы. Кабмин провел секвестр бюджета на 107 млрд грн 30 марта, 16:00 Цей матеріал також доступний українською Сергей Марченко, министр финансов Украины (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Правительство провело секвестр бюджета на 107 млрд грн, за счет чего направит финансирование на приоритетные потребности, в том числе поддержку армии.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Расходы госбюджета приняты (законом о госбюджете на 2022 год, — ред.) на более 1,5 трлн грн. В условиях военного положения у правительства есть все полномочия перераспределять, секвестрировать и приоритизировать расходы. На данный момент мы провели секвестр на 107 млрд грн», — сказал он.

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«То есть мы сократили финансирование неприоритетных направлений на 107 млрд грн, эти деньги пошли в резервный фонд бюджета. И дальше они пойдут на поддержку армии и другие срочные потребности», — уточнил Марченко.

По его словам, в настоящее время Министерство финансов готовит очередное решение о сокращении расходов бюджета. В приоритете — финансирование защищенных расходов и обороны.

«Осуществляются только те расходы, которые являются срочными и обеспечивают жизнедеятельность государства», — подчеркнул министр.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин работает над секвестром бюджета — и кроме упомянутых 107 млрд грн готовит дополнительное сокращение расходов еще на 70 млрд грн.

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