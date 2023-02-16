Грозит пожизненное. Глава российского Промсвязьбанка получил подозрение от СБУ 16 февраля, 11:19 Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков (Фото:www.kremlin.ru)

СБУ сообщила о подозрении главе российского Промсвязьбанка Петру Фрадкову.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе российского Промсвязьбанка Петру Фрадкову.

Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

Сообщается, что СБУ собрала доказательную базу на Фрадкова, ему инкриминируют ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса в связи с причастностью к созданию рублевой зоны на оккупированных территориях.

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В частности, филиалы управляемого Фрадковым Промсвязьбанка открываются на базе захваченных россиянами офисов украинских банков. Сам Фрадков координирует деятельность оккупационных властей по блокированию обращения гривны.

Для этого россияне запретили на захваченных территориях проводить электронные операции и наличные расчеты в гривне, а также сделали невозможным инкассацию украинской валюты.

Максимальное наказание, предусмотренное инкриминируемой Фрадкову статьей — пожизненное заключение.

В августе прошлого года оккупанты отрыли «отделение» Промсвязьбанка в Харьковской области.