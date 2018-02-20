Сбербанку России разрешили купить в Украине две гостиницы у экс-регионала

Сбербанку разрешили купить у Климова две гостиницы в Одессе

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил украинской "дочке" Сбербанка России разрешение на покупку двух гостиниц Черное море в Одессе (ул. Пантелеймоновская, 25, ул. Ришельевская, 59) у экс-регионала, народного депутата Леонида Климова.

Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

Речь идет о покупке активов, принадлежащих Туристическо-производственной фирме Черное море.

Напомним, что в конце 2017 года Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины выставила на продажу в системе электронных торгов арестованным имуществом СЕТАМ за долги по ипотеке одесскую гостиницу Черное море Ришельевская.

Общая площадь гостиничного комплекса составляет 12 тыс. кв. м., номерной фонд – 225 номеров. Он входит в сеть гостиниц Черное море, которая принадлежит одесскому бизнесмену, экс-владельцу Имэксбанка и действующему владельцу футбольного клуба Черноморец.

Согласно данным веб-сайта сети гостиниц Черное море, в нее входят девять объектов в Одессе, Одесской области и Киеве.

Главный офис сети расположен на ул. Маразлиевская,1/20 в Одессе. Там же действует стадион ФК Черноморец и гостиница Черное море Парк Шевченко.

Туристическо-производственная фирма Черное море создана в 1997 году. Основным видом деятельности является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Согласно данным Госреестра, по состоянию на 16 февраля 2018 года конечным бенефициаром компании выступает Леонид Климов. Он также совместно с бизнес-партнером Александром Лыженковым являются конечными бенефициарами Футбольного клуба Черноморец.

Отметим, что 23 марта прошлого года Украина ввела санкции сроком на год против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, БМ Банка ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.