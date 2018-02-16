Ощадбанк подтвердил статус самого сберегательного банка Украины

Уже несколько лет подряд Ощадбанк имеет наибольшее доверие со стороны вкладчиков и демонстрирует наибольший прирост по вкладам физических лиц. По итогам 2017 года портфель срочных депозитов вырос на 14 млрд. грн. и достиг общего объема 65 млрд. грн.

Такая же тенденция сохраняется и в этом году: в частности, в январе украинцы доверили Ощадбанку еще 1,4 млрд. грн. Банк занимает пятую часть рынка срочных депозитов физлиц. По версии издания Finclub.net Ощадбанк был номинирован как самый сберегательный банк Украины в рейтинге «Банки 2018 года».

Как сообщили в пресс-службе Ощадбанка, это стало возможным благодаря комплексной стратегии развития, которая внедряется уже четвертый год. В результате реализации стратегии Ощад стал также лидером ипотечного кредитования (362 млн. грн.) и государственной программы «теплых» кредитов (1,5 млрд. грн.).

Ощадбанк продолжает реформирование сети и является первым по показателю ее обновления. Открыто 565 отделений нового формата. Из них 17 являются первыми в Украине и Восточной Европе инклюзивными отделениями, полностью адаптированными к обслуживанию всех категорий клиентов, в том числе людей с инвалидностью.

Продолжается развитие нового для Ощада бизнес-направления - премиум-банкинга. На этот рынок банк вышел весной 2016 года, и уже по итогам 2017 был признан журналом Euromoney лучшим консультантом по финансовому планированию успешного будущего в сегменте Private Banking в Украине. В этой номинации Ощад опередил не только все украинские банки, но и таких мощных игроков Private Banking, как крупнейший швейцарский банк UBS и американский финансовый холдинг JPMorgan.

Сегодня премиум-банкинг от Ощадбанка - это первый премиум-центр в Киеве на Воздвиженке, 40 премиум-зон в отделениях во всех областях Украины, собственный сайт, который оформлен в стиле картинной онлайн-галереи.

Банк вдвое усилил свои позиции на рынке дистанционных каналов обслуживания, перевел в онлайн-систему «Ощад 24/7» 2,4 млн. клиентов, внедрил мобильные платежные приложения Android Pay и Ощад PAY для оплаты покупок смартфоном.

Ощадбанк - №2 на рынке по количеству зон самообслуживания: их уже 425. В течение года в сети Ощадбанка прибавилось 770 терминалов и 500 банкоматов.

32 тыс. организаций имеют в Ощадбанке зарплатные проекты. Каждый пятый украинец получает зарплату в Ощадбанке!

На рынке торгового эквайринга Ощадбанк по результатам 2017 года занимает ІІ место с общим количеством терминалов почти 35,4 тыс. и является надежным партнером ведущих мировых и украинских брендов, в том числе платежных систем. Услугами эквайринга Ощадбанка пользуются более 13 тыс. ведущих компаний: Макдональдс, Ашан, Эпицентр, Укрзализныця и многие другие. Ежемесячно клиенты Ощадбанка осуществляют более 2,5 млн. бесконтактных оплат.

Ощадбанк является драйвером развития безналичных расчетов в стране. Благодаря cashless-решениям банка и его партнеров Mastercard и Visa технология бесконтактной оплаты работает в широкой торгово-сервисной сети, в транспорте, сферах досуга и образования.

Ощадбанк остается одним из лидеров кредитования реального сектора экономики (общий кредитный портфель юридических лиц в 2017 году составлял более 120 млрд. грн.). За год на обслуживание в Ощадбанк пришли 25 тыс. новых клиентов – юридических лиц: 500 крупных компаний и 24,6 тыс. представителей малого и среднего бизнеса.

Внедрена первая в Украине национальная комплексная программа поддержки малого бизнеса «Будуй своє». Она предусматривает обучение, консультирование по открытию собственного дела, кредитование частных предпринимателей и малых предприятий.

Развитию программ финансирования МСБ Ощадбанка способствуют - финансово и методологически - такие международные организации, как Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Немецко-украинский фонд, Western NIS Enterprise Fund.

Новая HR-служба наладила эффективную работу с персоналом, что позволило контролировать качество обслуживания внутреннего клиента в тридцатитысячной команде и формировать новую корпоративную культуру. Значительное внимание в Ощадбанке уделяют постоянному обучению и развитию персонала. В частности, введена система кадрового резерва и даже собственная программа МВА для руководящего состава, направленная на объединение управленцев в едином ценностном, идейном и понятийном поле.

За качественные изменения в направлении работы с персоналом Ощадбанк получил высокую оценку экспертов. В 2017 году Ощадбанк вошел в ТОП-3 лучших работодателей в категории «Банки, финансовые учреждения» по версии журнала «Фокус», а также в ТОП-10 рейтинга работодателей в номинациях «Звездные мотиваторы» и «Проверено временем» по версии журнала «Бизнес».

В течение 2017 года Ощадбанк продолжал развивать программы социальной ответственности. Проведено 15 тренингов Inclusive Friendly в 8 городах Украины, 100 заседаний инклюзивных клубов. Собрано 200 тыс. грн. через терминалы и благотворительный аукцион Charitium для фонда «Таблеточки», 24 литра крови в День донора в Ощадбанке. Более тысячи талантливых тинейджеров посетили конференции «Завтра 2037» в Киеве и Днепре.

Реальные изменения отмечают независимые эксперты - уже два года подряд Ощадбанк возглавляет рейтинг «50 ведущих банков Украины» от Finclub.net.

И это лишь краткий обзор наших проектов и побед. Продолжение следует!