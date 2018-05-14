Сбербанк России вложил в украинскую "дочку" еще 8 млрд грн

Российский Сбербанк решил увеличить уставный капитал украинского дочернего банка на 8,3 млрд грн, или на 66,6% – до 20,8 млрд грн путем размещения акций дополнительного выпуска.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает агентство Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение было принято 11 мая. Банк проведет частное размещение акций дополнительного выпуска номиналом 1грн.

Сбербанк (Киев, ранее - дочерний банк Сбербанка России, до этого - банк НРБ) основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру активов (62,9 млрд грн) финучреждение занимало 6-е место среди 84 действовавших в стране банков.

Сбербанк ведет переговоры о продаже украинской "дочки" уже второй год.

Напомним, что 23 марта прошлого года Украина ввела санкции сроком на год против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, БМ Банка ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур. Этим банкам запрещено выводить средства за пределы Украины.

В этом списке также был львовский VS банк, но в декабре прошлого года российский Сбербанк продал его бизнесмену Сергею Тигипко.

В марте этого года НБУ продлил санкции против "дочек" российских банков.