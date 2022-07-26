Наглость — второе счастье. Сбербанк России хочет взыскать с бывшей украинской «дочки» 23 млрд рублей 26 июля, 16:32 Сбербанк России (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Сбербанк России подал в Арбитражный суд Москвы иск с требованием взыскать 23,4 млрд рублей ($385 млн) со своей бывшей украинской «дочки» — Международного резервного банка (МР банк).

«Иск подан в российский суд в соответствии с условиями договора», — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Суть исковых требований пока не раскрывается.

Как сообщалось, НБУ 25 февраля 2022 года отозвал банковскую лицензию и ликвидировал Международный резервный банк.

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Согласно указу президента Владимира Зеленского, были принудительно изъяты 100% акций украинского МР банка, принадлежащего Сбербанку России.

В ответ Сбербанк заявил о планах оспорить решения украинских властей в арбитражах.

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