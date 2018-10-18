Сбербанк РФ ищет нового покупателя для "дочки" в Украине

Сбербанк РФ будет искать нового покупателя для своего украинского дочернего банка, поскольку белорусский Паритетбанк не устроил Национальный банк Украины (НБУ).

Об этом сообщил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, передает Интерфакс-Украина.

"Думаю, нам придется нового покупателя искать, потому что НБУ очень четко сказал, что покупатель из Белоруси для них является нежелательным", - сказал Хасис.

Кроме того, он добавил, что НБУ отказал в связи с тем, что считает белорусского покупателя недостаточно "репутабельным" для того, чтобы одобрить эту сделку.

Топ-менеджер также подчеркнул, что украинский банк "продолжает работать на территории Украины, продолжает соблюдать все нормативы".

"Вы знаете, что сейчас там есть судебный процесс с одним из украинских олигархов и российскими банками, где он пытается в нашем случае удовлетворить свои интересы за счет нашего имущества. Мы с этим, естественно, не согласны", - сказал Хасис.

По его словам, акционеры Сбербанка, среди которых 37% - американские и европейские инвесторы, "никогда не согласятся с тем, что они отвечают каким-то образом по тем кейсам, которые этот олигарх предъявляет".

Ранее сообщалось, что НБУ отказал Паритетбанку в покупке украинской "дочки" Сбербанка.

Сбербанк (Киев, ранее - дочерний банк Сбербанка России, до этого - банк НРБ) основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру активов (42,4 млрд грн) финучреждение занимало 9-е место среди 84 действовавших в стране банков.

Сбербанк ведет переговоры о продаже украинской "дочки" уже второй год.

Напомним, что 23 марта прошлого года Украина ввела санкции сроком на год против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, БМ Банка ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур. Этим банкам запрещено выводить средства за пределы Украины.

В этом списке также был львовский VS банк, но в декабре прошлого года российский Сбербанк продал его бизнесмену Сергею Тигипко.

В марте этого года НБУ продлил санкции против "дочек" российских банков.

В сентябре Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка (все - Киев) по иску Приватбанка, который контролируется Игорем Коломойским.