Сбербанк пожаловался на "угрозы" судье от его имени

Сбербанк предупредил о провокациях от имени финучреждения, в частности, об "угрозах" судье.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Так, на имя одного из судей Хозяйственного суда Киева пришло письмо с "угрозами" от банка и "предупреждением" о применении санкций в случае непринятия решения в пользу банка.

В Сбербанке подчеркивают, что письмо является поддельным, и банк не причастен к факту его отправки.

"Мы считаем, что подобные провокации являются частью спланированной кампании одного из недобросовестных заемщиков с целью дискредитации банка", - заявили в финучреждении.

Сбербанк уже обратился в правоохранительные органы Украины для проведения расследования по факту подделки письма и подписи финучреждения.

Банк не исключает, что подобные обращения могут быть направлены и в другие учреждения.

Напомним, что Апелляционный суд Киева арестовал акции Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка (все – Киев).

Сбербанк (Киев, ранее - дочерний банк Сбербанка России, до этого - банк НРБ) основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру активов (42,4 млрд грн) финучреждение занимало 9-е место среди 84 действовавших в стране банков.

Сбербанк ведет переговоры о продаже украинской "дочки" уже второй год.

Напомним, что 23 марта прошлого года Украина ввела санкции сроком на год против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, БМ Банка ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур. Этим банкам запрещено выводить средства за пределы Украины.

В этом списке также был львовский VS банк, но в декабре прошлого года российский Сбербанк продал его бизнесмену Сергею Тигипко.

В марте этого года НБУ продлил санкции против "дочек" российских банков.