Теперь только «деревянные». США запретили ввоз долларовых банкнот в Россию

11 марта, 19:09
Цей матеріал також доступний українською
Президент США Джо Байден 11 марта объявил о новом пакете санкций против РФ (Фото:Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Джо Байден 11 марта объявил о новом пакете санкций против РФ (Фото:Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Джо Байден своим указом запретил любые поставки долларовых банкнот в Россию.

«Запрещается […] экспорт, реэкспорт, продажи или поставки напрямую или опосредованно из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения, банкнот, номинированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации», — сказано в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

Читайте также:
Драконовские меры. Российский центробанк ночью объявил о запрете на покупку наличной валюты

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против РФ.

Речь идет о запрете поставок в Россию предметов роскоши, а также отказе от импорта из страны-агрессора алкоголя, морепродуктов и алмазов.

Кроме того, Вашингтон отменяет торговые преференции для товаров из России (РФ лишена статуса страны наибольшего благоприятствования в торговле).

«Указ установит законное основания для будущих ограничений инвестиций в любой сектор российской экономики», — сказано в заявлении Белого дома.

Ранее, 2 марта, Евросоюз запретил любые поставки банкнот евро в РФ. Ограничения касаются физических, юридических лиц, организаций и госорганов, они вступят в силу с 12 марта.

https://www.youtube.com/embed/dM0kkjzeNQY
Редактор: Александр Иванов

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Доллар Джо Байден Санкции против России Санкции США Наличные Санкции Запада Доллары Санкции Война России против Украины

Загрузка...
Картина деловой недели

Еженедельная рассылка главных новостей бизнеса и финансов

Рассылка отправляется по субботам

Показать ещё новости
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ