Ждать осталось недолго. Dow Jones исключит облигации РФ и Беларуси из своих индексов 17 марта, 13:17 Цей матеріал також доступний українською S&P Dow Jones Indices отказывается учитывать ценные бумаги РФ и РБ при расчете своих индексов (Фото:Andrew Kelly / Reuters)

S&P Dow Jones Indices 31 марта исключит облигации российских и белорусских эмитентов из рассчитываемых компанией индексов.

«S&P Dow Jones Indices провел консультации с участниками рынка по поводу потенциального исключения российских облигаций как результат недавних санкций и ограничения доступности рынка», — говорится в сообщении американского индексного провайдера.

Ранее S&P Dow Jones исключила акции компаний, котирующихся или зарегистрированных в России, включая ADR и GDR, из рассчитываемых им фондовых индексов.

Как сообщалось, JPMorgan также объявил, что исключит российский долг из своих индексов до конца марта.

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