С нового года поврежденные гривны можно будет сдавать в уполномоченные банки
Значительно поврежденные и потерявшие свои платежные признаки гривны в регионах без подразделений НБУ с 2019 года можно будет сдавать в уполномоченные банки.
Об этом заявили в пресс-службе Национального банка Украины.
Как сообщается, соответствующее обязательство предусмотрено постановлением правления Нацбанка №134 Об утверждении правил определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины от 3 декабря 2018 года.
При этом отмечается, что статус уполномоченного банка, который может привлекаться к хранению запасов наличности НБУ, имеют Ощадбанк, Приватбанк и Райффайзен Банк Аваль.
В свою очередь подразделения Нацбанка сохранились на сегодняшний день в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Львовской областях и Киеве.