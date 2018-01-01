С нового года поврежденные гривны можно будет сдавать в уполномоченные банки Сегодня, 17:09 79 Цей матеріал також доступний українською Поврежденные банкноты можно будет сдать в отделения трех уполномоченных банков

Значительно поврежденные и потерявшие свои платежные признаки гривны в регионах без подразделений НБУ с 2019 года можно будет сдавать в уполномоченные банки.

Об этом заявили в пресс-службе Национального банка Украины.

Как сообщается, соответствующее обязательство предусмотрено постановлением правления Нацбанка №134 Об утверждении правил определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины от 3 декабря 2018 года.

При этом отмечается, что статус уполномоченного банка, который может привлекаться к хранению запасов наличности НБУ, имеют Ощадбанк, Приватбанк и Райффайзен Банк Аваль.

В свою очередь подразделения Нацбанка сохранились на сегодняшний день в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Львовской областях и Киеве.