С фондового рынка выгнали сразу 11 украинских банков и еще 11 компаний

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) по итогам заседания 27 апреля аннулировала 11 банкам и еще 11 финкомпаниям лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке.

Об этом сообщил регулятор.

Так, Ощадбанку, Ситибанку и Банку 3/4 аннулированы лицензии на управление ценными бумагами и андеррайтинг, Укргазбанку и ТАСкомбанку – на управление ценными бумагами, банкам Юнисон, Земельный капитал и Траст-капитал – на дилерскую деятельность, Дойче Банку ДБУ и банку Фамильный – на брокерскую деятельность и последнему, а также Альфа-банку на андеррайтинг.

Кроме того, регулятор аннулировал лицензии компаниям Альтана Капитал, Ай Пи Секюритиз, Миллениум Капитал, ИК А.И.С.Т. – Инвест (всем – на андеррайтинг), Запорожсталь-АГ, Планета сервис, Феникс (всем на дилерскую деятельность), Информационно-депозитарный центр Глобал, Киев-дилер (обеим на деятельность по управлению ценными бумагами), Коллегия – ценные бумаги на депозитарную деятельность и Стокмаркет-инвест на брокерскую деятельность.

Нацкомиссия уточняет, что лицензии аннулированы в связи с неосуществлением лицензиатами профессиональной деятельности на фондовом рынке в период с 1 января 2017 года по 12 апреля 2018 года.