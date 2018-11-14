С фондового рынка Украины выгнали сразу 9 компаний

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины решением от 13 ноября остановила действия лицензий на торговлю ценными бумагами девяти компаниям за нарушение ими законодательства.

Такое решение регулятор принял 13 ноября.

Так, лицензии остановлены компаниям:

Орис Кэпитал,

Бенефит Брок,

Фондовая компания Авангард,

Абрис–Инвест,

Первый депозитарный альянс,

Системгейтс,

Финансовая компания Корнер,

Финансово-депозитарная компания

Эксперт – Капитал.

"Указанное решение было принято в связи с тем, что профессиональные участники системно нарушали требования законодательства о ценных бумагах, что несет потенциальный риск инвесторам, и с целью проведения проверки их деятельности", – говорится в сообщении регулятора.

Ранее сообщалось, что НКЦБФР за последние три года остановила оборот "мусорных ценных бумаг" в объеме 1 трлн грн.