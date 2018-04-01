С 1 апреля в Украине незначительно подорожают билеты на поезда

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Повышение связано с применением коэффициентов индексации тарифов в зависимости от календарных периодов.
Фото: УЗ

Повышение связано с применением коэффициентов индексации тарифов в зависимости от календарных периодов.

В Украине с 1 апреля повышается тариф на перевозку пассажиров во внутреннем железнодорожном сообщении на 1%.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Такое повышение связано с применением коэффициентов индексации тарифов в зависимости от календарных периодов.

Соответствующие коэффициенты были зафиксированы приказом Министерства инфраструктуры (МИУ) от 19 марта 2012 года и изменениями в тарифах, внесенными приказом МИУ от 21 июля 2014 года.

С 1 по 27 апреля применяется коэффициент 1,02 (в марте применялся коєффициент 1,01), а в период майских праздников - с 28 апреля по 8 мая - коэффициент 1,03. Согласно информации издания, уже 9 мая (и только в этот день) билет можно будет купить со скидкой 20%. Дешевле приобрести железнодорожный проездной документ можно только 31 декабря, когда применяется коэффициент 0,7.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця задумалась включить Wi-Fi в стоимость билетов.

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