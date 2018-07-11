Рынок автогражданки и автовладельцы ждут принятия нового Закона Об ОСАГО

Новую редакцию закона в первом чтении планируют вынести на рассмотрение ВР еще до завершения текущей парламентской недели. МТСБУ (объединение страховщиков, работающих в сегменте ОСАГО) обратилось с открытым письмом к депутатам Верховной Рады, в котором призвало их оперативно рассмотреть и принять этот законопроект (№3670д). МТСБУ и страховщики в своем обращении акцентируют внимание на том, что новый закон, регулирующий сферу «автогражданки», имеет важное социальное значение для миллионов украинских автовладельцев.

Генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко, комментируя ситуацию с принятием нового закона, заявил: «Существующая редакция закона устарела, не соответствует современным технологическим реалиям и не обеспечивает достаточного уровня страховой защиты для автовладельцев».

Новый закон значительно повысит качество страховой защиты украинских автомобилистов и пешеходов

В новой редакции закона заложен ряд положений, которые приблизят стандарты страховой защиты украинцев к европейскому уровню. Законом предусмотрено постепенное повышение страховых лимитов (максимальных сумм выплат пострадавшим) до размеров, предусмотренных евродирективами. В частности, когда закон будет принят, уже с 1 января 2020 года максимальная сумма страховой выплаты составит 1 млн грн на каждого пострадавшего. В дальнейшем суммы страхового возмещения будут поэтапно увеличиваться и к 2025 г. составят: до 8 млн грн за ущерб имуществу, и 20 млн грн– за ущерб жизни и здоровью.

Нормы нового закона отменяют болезненное для многих пострадавших в ДТП правило выплаты компенсации материального ущерба «с учетом износа автомобиля»: согласно новой редакции закона, размер страховой выплаты будет полностью покрывать стоимость ремонта автомобиля. Сократятся также сроки выплаты страхового возмещения, и вводится дополнительная ответственность страховщика за их затягивание.

Кроме того, новый законопроект предусматривает возможность делать выплаты из фондов МТСБУ по обязательствам компаний, которые ушли с рынка, не дожидаясь завершения официальной процедуры их банкротства. Это существенно ускорит получение страхового возмещения пострадавшими в ДТП, и повысит доверие автовладельцев к страхованию.

«Новый закон «Об ОСАГО» разработан при активном участии представителей страхового рынка, знающих и понимающих потребности страхователей. Он носит выраженную социальную направленность и значительно повысит качество страховой защиты украинских автомобилистов и пешеходов»,– отметил Владимир Шевченко