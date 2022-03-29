Только гривня. НБУ предупредил об ответственности за оборот рублей на временно оккупированных территориях 29 марта, 14:00 Цей матеріал також доступний українською Нацбанк отмечает незаконность оборота рублей на временно захваченных агрессором территориях Украины (Фото:НБУ / Flickr)

Нацбанк Украины считает недопустимыми действия РФ по ограничению обращения наличной и безналичной гривни и введению в обращение российского рубля на временно не контролируемых украинскими властями территориях.

В частности, как говорится в сообщении НБУ, речь идет о частях Запорожской и Херсонской областей.

«Информация об этой „инициативе“ поступает от банков, а также от СМИ. В то же время, такие действия российских захватчиков невозможны без преступной поддержки и политической воли руководства центрального банка РФ», — отметили в НБУ.

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В этой связи Нацбанк отмечает, что согласно Конституции единственной денежной единицей Украины является гривня. Выпуск и обращение на территории Украины других денежных единиц и использование денежных суррогатов в качестве средства платежа запрещается.

«Банковская система Украины может осуществлять надлежащее обслуживание населения, а НБУ и банки — продолжать обеспечивать оборот гривни на временно захваченных территориях в соответствии с законодательством Украины», — добавил регулятор.

Соответственно Нацбанк:

— считает неприемлемым содействие военной агрессии российских захватчиков, в частности, любое ограничение оборота денежной единицы Украины — гривни;

— требует от центрального банка РФ немедленного прекращения действий по введению обращения других платежных средств на временно захваченной территории Украины.

«Согласно статье 43 Положений о законах и обычаях войны на суше, являющейся приложением к IV Конвенции о законах и обычаях войны на суше от 18 октября 1907 года, сторонами которой среди прочих являются Украина и Российская Федерация, оккупант должен «употреблять всех зависящие от него меры, чтобы, по возможности, восстановить и обеспечить общественный порядок и безопасность, соблюдая существующие в стране законы, за исключением, когда это абсолютно невозможно».

НБУ заявляет, что действия российских захватчиков по ограничению оборота наличной и безналичной гривни и попытки введения оборота российского рубля на временно захваченных территориях Украины нарушают нормы международного права. Таким образом, Россия создает дополнительные предпосылки для гуманитарного кризиса на временно захваченных территориях Украины. Государство-агрессор должно прекратить свои попытки финансового террора украинцев.

Нацбанк обратился в Офис генпрокурора с просьбой учесть эту информацию во время подготовки исков в соответствующие международные суды.

Как сообщалось, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 26 марта, оккупанты ведут подготовку к тому, чтобы ввести в обращение рубли вместо гривни на временно захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.

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