Розенко рассказал, кто будет первым в "очереди" на повышение пенсий

Первыми в "очереди" на повышение пенсии будут чернобыльцы и люди с большим трудовым стажем, но малой зарплатой, рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире 5 канала.

"Наиболее острый сегодня вопрос для чернобыльцев, и надо учесть одну из главных проблем пенсионной реформы: очень малую прибавку к пенсии получили люди с большим трудовым стажем 35-45 лет, но малой заработной платой. Мы работаем и президент обращался к правительству, и глава правительства это обещал, что все-таки вопрос большого срочного стажа и маленькой зарплаты должен быть перечислен", - подчеркнул политик.

Розенко также отметил, что все зависит от ресурса.

"Если это больший ресурс - будет один вариант, если меньше - то другой", - сказал вице-премьер.

На вопрос ведущего, появится ли дополнительный ресурс на повышение пенсий, Розенко ответил утвердительно.

"Мы видим положительную динамику поступлений в Пенсионный фонд. Мы получили 3 млрд дополнительно в Пенсионный фонд по сравнению с тем, что планировали. Также будет много зависеть от того, удастся ли повысить минимальную зарплату до 4200 грн. И вот, аккумулировав все эти ресурсы, я надеюсь, что в конце года мы будем иметь достаточно денежных поступлений в Пенсионный фонд Украины, чтобы без инфляции, без увеличения дефицита в Пенсионном фонде все-таки сделать какие-то дополнительные пенсионные программы", - рассказал он.

Ранее министр соцполитики пояснил, при каких условиях повысят минимальную зарплату.