«Это усиление изоляции России от мира». Глава НБУ рассказал, когда ожидать включения РФ в черный список FATF 14 марта, 13:07 Эксклюзив NV Андрей Пышный, глава НБУ (Фото:Александр Медведев / NV)

Приостановка членства России в FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег) — только первый и промежуточный шаг перед внесением РФ в черный список организации. Это станет одной из самых мощных финансовых санкций.

Об этом глава НБУ Андрей Пышный рассказал в интервью NV Бізнес, отвечая на вопрос, что именно означает решение FATF.

«Считаю, что это абсолютно закономерное решение, которое Украина приближала в течение года войны, системно убеждая в необходимости внесения России в черный список FATF. Сам факт объединения Россией систем межбанковской связи и расчетов с входящим в черный список FATF Иран — очень красноречив. Поставки в Россию оружия и боеприпасов из КНДР. И, наконец, ЧВК Вагнер — террористическая организация, деятельность которой ставит под угрозу международную безопасность в глобальном масштабе. Участие ЧВК Вагнер в ряде других вооруженных конфликтов по всему миру подпадает под критерии понятия „террористическая деятельность“ и требует решительной и немедленной реакции. Мы дважды обращались в FATF и передали эти аргументы также в Европейский центральный банк», — рассказал Пышный.

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По словам главы НБУ, РФ должна быть внесена в черный список и для этого есть все основания.

«Это будет одна из наиболее мощных финансовых санкций, которая повлияет не только на финансовые, банковские отношения, но и на коммерческий, промышленный, страховой секторы. Есть две вещи, которые лишат РФ какой-либо способности и сделают ее окончательно государством-изгоем, чем оно, собственно, и должно быть за свои военные преступления. Признание государством — спонсором терроризма, которое будет иметь не только политическую коннотацию, но и четкие юридические последствия. И второй аспект — включение в черный список FATF», — добавил Пышный.

Он объяснил, что решение FATF о приостановлении членства — это промежуточный, но очень мощный и красноречивый шаг.

«Речь идет об усилении контроля за всеми трансакциями с российской финансовой системой. Надеемся, что при таких условиях иностранный бизнес и банки скорее вообще откажутся от отношений с РФ, чем будут подвергать себя рискам», — заявил Пышный.

Как сообщил глава НБУ, следующее пленарное заседание FATF начнется 18 июня.

«У нас есть более 3 месяцев для того, чтобы активно поработать», — резюмировал он.

Полную версию интервью с Андреем Пышным читайте здесь.