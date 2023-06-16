Гонят отовсюду. Российский Сбербанк полностью покинул европейский рынок 16 июня, 17:36 Сбербанк России покинул европейский рынок (Фото:delo.ua)

Российский Сбербанк полностью вышел с европейского банковского рынка, закрыв сделку по продаже австрийского подразделения.

Как сообщает Интерфакс, 100% компании Sber Vermogensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG) купила австрийская компания, контролируемая Штефаном Зочлингом.

Для осуществления сделки были получены все необходимые регуляторные одобрения. Сумма сделки не раскрывается.

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«Продажа нашей европейский дочки Sberbank Europe AG иностранному инвестору обусловлена текущей ситуацией в мире. Мы удовлетворены достигнутыми условиями сделки. Сбер концентрируется на развитии финансовых услуг в России, где у нас 106 млн лояльных клиентов, и в перспективных для нас дружественных странах», — заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Штефан Зочлинг возглавляет австрийскую компанию Remus, специализирующуюся на производстве выхлопных систем.

Европейский центральный банк вскоре после вторжения РФ в Украину сообщил о рисках банкротства Sberbank Europe AG и его подразделений в Хорватии и Словении из-за проблем с ликвидностью. В результате было принято решение Sberbank Europe закрыть, а хорватский и словенский банки передать местным кредитным организациям.

Ранее сообщалось, что активы австрийского подразделения Sberbank Europe могут выкупить бывшие менеджеры.