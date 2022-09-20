Выстрел в ногу. Московская биржа обвалилась после новостей о псевдореферндумах и ужесточении Уголовного кодекса 20 сентября, 16:44 Мосбиржа нервно отреагировала на новости о псевдореферендумах (Фото:aa.com.tr)

Индекс Мосбиржи 20 сентября упал ниже отметки в 2200 пунктов, более чем на 10% с закрытия торгов 19 сентября.

Обвал произошел на новостях о проведении псевдореферендумов о «присоединении» к РФ на некоторых временно оккупированных территориях Украины и внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, связанных с мобилизацией и военным положением.

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По данным на 15:09, индекс Мосбиржи опустился до 2172,31 пункта.

Как сообщает Коммерсантъ, лидерами снижения стали: глобальные депозитарные расписки Тинькофф Групп (минус 9,68%), акции НОВАТЭК (минус 9,63%), Polymetal (минус9,82%), Сургутнефтегаз (минус 9,18%), Лукойл (минус 9,03%).

К настоящему моменту индекс отыграл падение до 2284 пункта.

Ниже 2300 пунктов индекс Мосбиржи не опускался с конца нынешнего августа, ниже 2200 пунктов — с конца 2017 года.

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