Танки против банков. Российские финучреждения до сих пор работают в Украине, когда они окончательно уйдут? Четыре главных вопроса 25 января, 11:41 Сюжет Эксклюзив NV Российские банки все еще в Украине (Фото:Коллаж/НВ)

Государство активно избавляется от российских активов. Но на финансовом рынке еще осталась небольшая доля, принадлежащая банкам с российским капиталом. НВ Бизнес исследовал, что с ними происходит

Финансовый сектор давно стал одной из главных мишеней российской экономической экспансии в Украине. Свои дочерние компании здесь пытались основать и государственные, и частные российские финансовые и промышленные группы — ВТБ, ВЭБ, Сбер, Альфа и другие. Казалось, план захвата рынка удался. По состоянию на 2013 год доля россиян в банковском рынке достигала 11%. Но с началом российской агрессии в Крыму и на Донбассе начался выход россиян с рынка.

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Большая война в прошлом году дополнительно ускорила этот процесс. «Российскому капиталу — государственному или частному — не место в Украине, — рассказал глава НБУ Андрей Пышный. — Правление Национального банка, как одна команда, будет действовать в четком соответствии с законом, интересами общества, мандатом финансовой стабильности и требованиями военного положения. Точка».

Кого касается этот месседж? NV исследовал, какие российские банковские и небанковские учреждения все еще присутствуют в Украине и что с ними происходит.

Какой была доля российских банков в Украине перед войной?

По состоянию на 1 февраля 2022 года в Украине оставались 5 банков, среди конечных владельцев которых были физлица с российским гражданством или российские госструктуры. Речь о МР БАНК (100% принадлежит Сбербанк России), Проминвестбанк (99,77% принадлежит государственной корпорации развития ВЭБ.РФ), Первый инвестиционный банк (ПИН Банк, 88,9% принадлежит Евгению Гинеру), Банк Форвард (окончательный ключевой участник Рустам Тарико), Сенс Банк (ранее — Альфа-Банк, ключевые владельцы — Андрей Косогов, Михаил Фридман и Петр Авен). По общим активам их совокупная доля составила 9,6%, по объему средств клиентов — 6,5%, сообщили NV Бизнес в пресс-службе НБУ.

Первыми из этого списка ушли МР Банк и Проминвестбанк. Решение об их ликвидации НБУ принял 25 февраля, на второй день после начала большой войны. В спецфонд госбюджета с их счетов поступило 17 млрд грн.

После этого доля оставшихся банков — Форвард Банка, ПИН Банка, Сенс Банка — по общим активам уменьшилась до 3,7%, по объему средств клиентов — до 3,2%. Наибольшая доля рынка (3,2%) — у Сенс Банк и именно он определен Нацбанком как системно важный.

Уже в начале 2023 г. СНБО передал государственному предприятию Национальный фонд инвестиций Украины акции Проминвестбанка и МР Банка.

Инфографика: НВ

Какие компании кредитовали российские банки до войны?

До войны российские банки пытались кредитовать, прежде всего, государственные компании, такие как Укрзализныця, Энергоатом, а также крупные промпредприятия, утверждает управляющий партнер международной инвестиционной компании Millstone&Co Михаил Жернов. По его словам, цель российских банков заключалась в том, чтобы подсадить украинскую экономику на их кредиты и конфиденциальную информацию.

«Кредит — это всегда влияние, и банк знает обо всем, что происходит в предприятии, и контролирует финансовый поток», — отметил он.

В частности, известно о правах требований по кредитам МР Банка к государственным предприятиям на 5,8 млрд грн: Донецкая железная дорога — 2,8 млрд грн, Электротяжмаш (теперь часть компании УкрЭнергоМашины) — 517 млн грн, Артем — 205 млн грн, Заря-Машпроект — 2,3 млрд грн и по кредитам Проминвестбанка к Укрзализныце на 4,5 млрд грн.

Какова доля россиян на рынке небанковских учреждений?

На время военного положения НБУ запретил гражданам государства-агрессора, которые являются собственниками существенного участия в небанковском финансовом учреждении пользоваться правом голоса приобретенных долей и любым способом участвовать в управлении таким поставщиком финансовых услуг.

«Следовательно, гражданам российской федерации запрещено участвовать в управлении и пользоваться правом голоса принадлежащих им акций в финансовых учреждениях», — подчеркивают в НБУ.

Кого это касается? На рынке небанковских финансовых учреждений работают страховые компании СК Мотор-Гарант и СК Альфа Страхование, а также одно финансовое учреждение и два лизингодателя: Паритет Финанс, Альфа-Лизинг Украина и Инвест-Регион. Владельцами существенного участия во всех компаниях являются граждане РФ.

Тремя компаниями из списка — СК Альфа Страхование, Паритет Финанс и Альфа-Лизинг Украина — владеют уже упоминавшиеся Андрей Косогов, Михаил Фридман и Петр Авен. Согласно решениям СНБО, введенным в действие указами президента, к ним применены санкции.



«На граждан рф Фридмана и Авена также наложены санкции в ЕС, Великобритании, Канаде, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии. Применение санкций предусматривает ряд финансовых ограничений, в частности, блокирование их активов и запрет на проведение операций, а также запрет на въезд в соответствующие юрисдикции», — добавляют в НБУ.

В связи с наличием в структурах собственности данных финансовых учреждений граждан страны-агрессора, деловая репутация этих компаний была признана НБУ небезупречной. Соответственно, к компаниям применена мера влияния в виде временной остановки лицензий на предоставление финансовых услуг. На сайте Альфа Страхование указано, что остановка действия лицензий предусматривает обязательство перед действующими клиентами «продолжить выполнение обязательств по уже заключенным договорам страхования, приобретенным до 06 декабря 2022 года».

Меры влияния на компанию Инвест-Регион будут рассмотрены в ближайшее время, отметили в НБУ.



К чему готовится Нацбанк?

В НБУ заверили, что за банками с российскими корнями, которые еще остаются на рынке, регулятор осуществляет надзор в соответствии с требованиями законодательства. «О владельцах существенного участия этих банков (ПИН Банк, Банк Форвард, Сенс Банк) применены меры воздействия в виде временного запрета права голоса до устранения нарушения (санкции и связи с государством-агрессором — Ред.), запреты использования владельцем существенного участия в банке права голоса», — сообщили в НБУ.

По данным NV Бизнес, сейчас государство готовится к национализации Сенс-банка. Процедура будет происходить согласно закону О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины об особенностях вывода с рынка системно важного банка в условиях военного положения. Сначала банк будет признан неплатежеспособным из-за утраты ликвидности и передан в Фонд гарантирования вкладов физлиц. Государство в лице Министерства финансов Украины сможет стать владельцем банка, купив его акции за 1 гривну. В отличие от кейса ПриватБанка, национализация будет происходить без докапитализации. Согласно закону, соответствующий банк будет продолжать работать в обычном режиме по собственной бизнес-модели, поэтому на клиентов банка этот процесс не повлияет.

В мирное время банк Фовард уже вывели бы с рынка, а PIN банк постепенно сокращает деятельность, отмечает финансовый аналитик ICU Михаила Демкив. К ключевым владельцам обоих банков СНБО также ввел санкции.



«Forward имеет отрицательный капитал. В мирное время им бы уже занимался Фонд гарантирования вкладов. Но на время действия военного положения банки за капитал не будут выводить», — рассказывает Демкив. Ситуация изменится, если он потеряет ликвидность, прогнозирует он. В PIN банке, несмотря на сокращение деятельности, проблем с исполнением нормативов нет, отметил Демкив.



Проект реализуется при поддержке ГО Платформы Публичной Дипломатии и ERIM при финансированиие Европейского Союза.