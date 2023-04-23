Оправились от санкций. Российские олигархи за год войны увеличили свое состояние на треть — Forbes Russia 23 апреля, 16:05 Андрей Мельниченко, заработавший состояние на удобрениях, назван Forbes самым богатым человеком России (Фото:REUTERS / Sergei Karpukhin)

За прошлый год богатейшие люди России увеличили свое состояние на 152 миллиарда долларов благодаря высоким ценам на природные ресурсы и оправились от огромных потерь, которые они понесли сразу после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные, опубликованные Forbes Russia.

Согласно списку Forbes, в России есть 110 миллиардеров, что на 22 больше, чем в прошлом году. Их общее состояние за год выросло с 353 миллиардов долларов в 2022-м до $505 млрд в 2023-м. Для сравнения: суммарное состояние российских миллиардеров в 2021 году — до полномасштабного вторжения — составляло $606 млрд.

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Издание отмечает, что в этом году список был бы длиннее, если бы пятеро российских миллиардеров не отказались от гражданства РФ. Речь идет о Юрии Мильнере, Николае Сторонском, Тимуре Турлове, Сергее Дмитриеве и Валентине Кипяткове.

На итоги прошлогоднего рейтинга за 2022 год также повлияли апокалиптические прогнозы относительно состояния российской экономики, отмечает Forbes.



После того как 24 февраля прошлого года российская армия совершила полномасштабное вторжение в Украину, Запад ввел самые строгие санкции в современной истории в отношении экономики России и некоторых ее богатейших людей, пытаясь наказать Путина за войну.

Путин неоднократно говорил о неспособности западных санкций разрушить российскую экономику.

В 2022 году экономика России сократилась на 2,1% под давлением западных санкций, но Москва продолжала продавать нефть, металлы и другие природные ресурсы на мировых рынках, в частности в Китай, Индию и на Ближний Восток.



МВФ в этом месяце повысил прогноз роста экономики России в 2023 году с 0,3% до 0,7%, но снизил показатели на 2024 год с 2,1% до 1,3%, заявив, что также ожидается, что нехватка рабочей силы и последствия выхода западных компанийиз страны нанесут ущерб российской экономике.



Цена на нефть марки Urals — источник «жизненной силы» российской экономики — в 2022 году составляла в среднем 76,09 доллара за баррель по сравнению с 69 долларами в 2021 году. Цены на удобрения также были высокими в прошлом году.

Андрей Мельниченко, заработавший состояние на удобрениях, был назван Forbes самым богатым человеком России с оценочным состоянием в 25,2 миллиарда долларов, что более чем вдвое превышает его состояние в прошлом году.

Владимир Потанин, президент и крупнейший акционер Норникеля — крупнейшего в мире производителя палладия и рафинированного никеля — занял второе место среди самых богатых людей России с состоянием в 23,7 миллиарда долларов.



Владимир Лисин, контролирующий сталелитейный завод НЛМК и признанный в прошлом году самым богатым человеком России, занял третье место в списке Forbes Russia с состоянием в 22,1 миллиарда долларов.

В список Forbes также попали миллиардеры, заработавшие на питании, супермаркетах, химикатах, строительстве и фармацевтике, что свидетельствует о том, что внутренний спрос в России остается высоким, несмотря на санкции.